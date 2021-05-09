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اجتماع طارئ لمجلس نقابة الأطباء بعد القرار في قضية الطفلة إيلا طنوس

9 - مايو - 2021
الطفلة إيلا طنوس

الطفلة إيلا طنوس

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تداول‏ نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف ورؤساء اللجان الطبية في المستشفيات، خلال اجتماع، في قرار القاضي طارق بيطار في قضية الطفلة إيلا طنوس.

وابدى المجتمعون استنكارهم الشديد لهذا الحكم “الخاطئ والجائر” والذي ينعكس سلبا على مستقبل الطبيب ويهدد الأمن الصحي للمواطن. ‏

وطالبوا بالدعوة إلى اضراب تحذيري لمدة أسبوع ابتداءا من الاثنين١٠ أيار، كما و إظهار الدور الإيجابي الذي يقوم به الأطباء في سبيل معالجة مرضاهم، وإكمال الدراسة التي تقوم بها لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء، ‏والعمل‏ بالتعاون مع وزارة العدل ولجنة الصحة النيابية لإيجاد حل قانوني للحكم وتحقيق العدالة للجميع.

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