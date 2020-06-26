اجتماع طارىء في مخيم البداوي بحث مع أصحاب المولدات في مشكلة التقنين

عقدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم البداوي اجتماعا طارئا مع اصحاب المولدات، بحث في معالجة تداعيات قطع التيار الكهربائي.

وأعلن المجتمعون في بيان على الاثر، أنه “في ضوء أزمة المازوت والأزمة الإقتصادية وما لها من انعكاسات على مصلحة اهلنا في مخيم البداوي على صعيد المياه والصحة والمحلات والأهالي بشكل عام، عقد اجتماع طارىء ضم الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وأصحاب المولدات في مخيم البداوي ومدير خدمات الانروا في المخيم، ناقش انعكاسات الأزمة وخاصة في ظل التقنين الصعب من قبل كهرباء قاديشا. وقد تم الاتفاق على استمرار عمل مولدات الاشتراكات كما هي حاليا دون أي تقنين حتى نهاية حزيران الحالي، على أن يعقد اجتماع في نهاية الشهر للبدء ببرنامج جديد للتقنين خلال تموز للتخفيف من فاتورة الإشتراك وبما لا يتعارض مع مصلحة أهلنا في مخيم البداوي وإلحاق الضرر بأصحاب المولدات”.