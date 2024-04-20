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اجتماع في أزهر البقاع بين الغزاوي ولحود لهذا السبب

منذ ساعتين
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استقبل  مفتي زحلة والبقاع د. الشيخ علي الغزاوي في مؤسسات دار الفتوى في مجدل عنجر المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه رئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل للتهنئة بعيد الفطر السعيد بحضور المشايخ والعلماء.
وجرى خلال اللقاء استعراص لأوضاع القطاع الزراعي في البقاع وفي لبنان .

وتمنى لحود للمفتي الغزاوي التوفيق والنجاح في مهامه، وأكد لحود أنه “يتابع مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان متابعة  استثمار الاراضي الزراعية التابعة للاوقاف في لبنان لتعزيز  الامن الغذائي”.

من جهته، أشاد  المفتي الغزاوي بجهود لحود ومناقبيته في خدمة القطاع الزراعي في البقاع وفي كل لبنان”، مؤكدا “دعم مؤسسات دار الفتوى لخطوات لحود لمساعدة المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان والتعاون معه لتفعيل استثمار الأراضي الزراعية التابعة للاوقاف الاسلامية في البقاع .

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