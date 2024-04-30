اجتماع في السراي الحكومي لمتابعة تطورات الحرب وشؤون النازحين بجنوب لبنان

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السراي الحكومي اليوم الثلاثاء، شارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير البيئة ناصر ياسين والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى .

بعد الاجتماع قال الوزير حجار: اجتمعنا كلجنة وزارية مصغرة لمتابعة تطورات الحرب في الجنوب، وتباحثنا بشأن ما نقدمه حاليا للنازحين من مساعدات حتى ولو كانت ضئيلة وكيفية تقديم هذه المساعدات ان كان على صعيد المواد الغذائية او الايواء او الدعم المادي .

كما بحثنا في ما يمكن تقديمه للجنوبيين من دعم لتخفيف الأعباء، وهذا الامر سيطرح لاحقا في الموضوع البلدي وبعض الفواتير الثابتة التي يتحملها الجنوبي وخاصة القاطنين ما بعد الليطاني.

كما بحثنا ما تقوم به وزارة الصحة حاليا ووزارة الشؤون لمواكبة أوضاع الناس.

أضاف: وفي حال حصل وقف لإطلاق النار تباحثنا في كيفية متابعة الحكومة لعملية مسح الاضرار، على ان نعقد اجتماعات لاحقة لعرض السيناريوهات المحتملة، وفي حال تدهور الأوضاع تباحثنا في الوضع على المستويين الصحي والغذائي وكيفية تأمين المحروقات والمياه والاوكسيجين وغيرها، وسنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة الأوضاع وما يعني الوضع في الجنوب.

واستقبل الرئيس ميقاتي الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني -السوري نصري خوري وعرض معه التطورات الراهنة والأوضاع بين البلدين والملفات المشتركة، وسبل تسهيل عودة النازحين السوريين.

واستقبل رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الإتحاد الأوروبي السفير فادي حاج علي وبحث معه التحضيرات لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين الى لبنان الخميس.

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير البيئة ناصر ياسين ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين.

كما استقبل رئيس الحكومة النائب حيدر ناصر.

كما استقبل وفدا من بلدية طرابلس برئاسة رياض يمق وعرض معه أوضاع البلدية وشؤون مدينة طرابلس.