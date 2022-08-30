اجتماع في السراي لمناقشة اوضاع الكهرباء.. اليكم التفاصيل

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا الحكومية للبحث في أوضاع الكهرباء، شارك فيه النواب: وائل ابو فاعور، شربل مارون، غسان سكاف، ياسين ياسين، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لمصلحة مياه نهر الليطاني سامي علوية.

اثر الاجتماع، أعلن النائب ياسين: “دعانا دولة الرئيس ميقاتي كنواب لمنطقة البقاع الغربي وراشيا الى اجتماع شارك فيه المدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايك والمدير العام ملصلحة الليطاني سامي علوية. وكان قد تداعى نواب البقاع الغربي قبل نحو أقل من شهر الى اجتماع لبحث المشكلة المتفاقمة للكهرباء في البقاع الغربي وراشيا، واتفقنا على اضافة تغذية محطة جب جنين لغاية 8 ميغاوات لتغذية خمسة مخارج من جب جنين، ولكننا لم نصل الى نتيجة.

ثم اجتمعنا اليوم مع دولة الرئيس واتفقنا مع كل الافرقاء على البدء بتغذية منطقة البقاع الغربي، كما وافق الدكتور حايك على تغذية مكب النفايات الواقع بين جب جنين، كامد اللوز والسلطان يعقوب وغزة بالكهرباء من خط عيتنيت من أجل تشغيل الفلاتر لازالة الروائح المنبعثة منه”.

وردا على سؤال، قال: “تزود قرى البقاع الغربي حاليا بساعة كهرباء، ولدى محطة جب جنين 9 مخارج وبالتالي يمكن من خلال ما اتفقنا عليه الحصول من 3 الـ 5 ساعات اضافية في اليوم”.

وأعلن سكاف ان “الإجتماع كان بحضور نواب البقاع الغربي وراشيا وتم الإتفاق على تغذية منطقة البقاع الغربي وراشيا بالكهرباء من 3 الى 5 ساعات في اليوم”.