اجتماع في سرايا زحلة لمتابعة موضوع الكوليرا

مع الاستمرار في تزايد حالات الكوليرا في لبنان بحيث تم تسجيل امس الاحد 13\11\2022، 4 اصابات اضافية فيما وصل العدد التراكمي إلى 536 حالة، تحاول العديد من المناطق من استكمال الاجتماعات لمحاولة رصد ومتابعة الوباء والحد من انتشاره.

هذا وترأس محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اجتماعا في مكتبه في سرايا زحلة ضم كلاً من رئيسة مصلحة الصحة في البقاع، طبيب قضاء زحلة، منسقة الترصد الوبائي في البقاع، رئيس الدائرة، رئيس القسم بالإنابة في محافظة البقاع وممثلين عن الصليب الأحمر اللبناني في البقاع، ممثلين عن منظمات الامم المتحدة UNHCR، UNDP، UNICEF، وممثلين عن الجمعيات غير الحكومية العاملة في محافظة البقاع.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لاجتماع لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في محافظة البقاع الذي عقد في 24 تشرين الاول الماضي، ومتابعة موضوع الكوليرا والحد من انتشاره، وللإطلاع على عملية سير الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.