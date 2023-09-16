اجتماع في سفارة فلسطين لبحث تثبيت التهدئة في عين الحلوة

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، في سفارة دولة فلسطين بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وعضو قيادة الساحة في لبنان منذر حمزة، وقائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وامين سر قيادة حركة فتح وفصائل المنظمة في صيدا ماهر شبايطة، مع وفد من قيادة عصبة الأنصار برئاسة الشيخ أبو شريف عقل وإبراهيم السعدي وايمن شريدي الأوضاع في مخيم عين الحلو.

وتمّ التأكيد خلال الاجتماع على تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة واستمراره، والعمل على تنفيذ كافة النقاط الأخرى والمتعلقة بأحداث المخيم وسبق أن أعلنت من قبل الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش اللبناني وجهازي المخابرات والامن العام بالاتفاق مع القيادة الفلسطينية والتي بدأ تنفيذها بمبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بوقف اطلاق النار مساء يوم الخميس 14/9/2023.

كما أكد المجتمعون على سرعة تنفيذ بقية النقاط سواء ما يتعلق منها بعودة الحياة الطبيعية في مخيم عين الحلوة وصيدا والجوار اللبناني وتسليم المتهمين باغتيال اللواء أبو اشرف العرموشي قائد قوات الامن الوطني في صيدا ورفاقه.