اجتماع في فنيدق لتقييم حصيلة حملة التبرعات

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عقدت لجنة “التكافل والتضامن” في بلدة فنيدق، التي تضم جمعيات وشخصيات إجتماعية ودينية ومخاتير البلدة، اجتماعا في قاعة البلدية، شارك فيه رئيس البلدية الشيخ سميح عبد الحي.

وجرى خلاله تقييم حصيلة حملة التبرعات لمساعدة الأسر المتضررة من أزمة وباء كورونا، الى جانب عرض تقرير مالي مفصل عن التبرعات التي قدمت، وتم توزيعها من خلال مساعدات عينية او مبالغ ماليه.

وشكر عبد الحي “كل من قدم وتبرع للمساهمة في بلسمة معاناة أهالي البلدة”، منوها بمشروع حملة “عرق الجبين”، لتوزيع البذور على المزارعين “التي سيتم جني محصولها قريبا بإذن الله”.

من جهة أخرى، باشرت بلدية فنيدق حفر بئر إرتوازي في منطقة النبي صالح، إستكمالا لمشروع مياه الشفة الثاني في البلدة، كما ستقوم البلدية ببناء خزان لجمع المياه ومد شبكة أنابيب يتم ربطها بالشبكة الأساسية، لتغطي مياه الشفة عدة أحياء في البلدة.