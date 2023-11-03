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اجتماع في مرفأ بيروت عرض خطة إخلاء المباني وإجراءات الطوارىء

منذ ساعة واحدة
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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عقد اجتماع في مرفأ بيروت بحث في تعزيز الجهوزية لدى مرفأ بيروت، شاركت فيه كل الإدارات والمصالح العاملة في المرفأ، في حضور ممثلين عن إدارة الجمارك ورئاسة ميناء بيروت.

هذا وتم خلال الاجتماع، عرض خطة إخلاء المباني الإدارية وإجراءات الطوارىء ذات الصلة المعتمدة، وذلك في إطار التحضيرات والخطوات الاحترازية التي تقوم بها إدارة المرفأ تباعًا وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية المشاركة في العمليات المرفئية، وصولًا إلى وضع أطر التعاون والتكامل اللازم من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في المرفأ ومحيطه.

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