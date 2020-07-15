اجتماع في نقابة الاطباء لتنظيم الطب الشرعي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عقد صباح اليوم في بيت الطبيب- فرن الشباك، بدعوة من نقابة أطباء لبنان في بيروت، الاجتماع الثاني في سلسلة الحلقات التي تعقد لمتابعة تنظيم الطب الشرعي في لبنان وتحديث القوانين التي ترعى عمله وتطويرها، حضره عدد من المسؤولين الرسميين وممثلون لمنظمات دولية ومحلية.

واتفق المجتمعون على خطة عمل تتضمن النقاط الآتية:

1 – وضع نموذج موحد لعمل الطب الشرعي من خلال التشارك والتنسيق بين الاختصاصات المعنية به مثل: القضاء، قوى الامن، نقابة الاطباء، نقابة الممرضات والممرضين، الصليب الاحمراللبناني والدولي وغيرها.

2- انشاء “جمعية علمية للاطباء الشرعيين” في اطار نقابة الاطباء تضع آلية انتسابهم من حيث الكفاءة والمستوى وتراقب عملهم وتجري تقييما دوريا.

3- تطوير قوانين الطب الشرعي الموجودة بالتنسيق مع وزارة العدل.

4- توحيد الجهود وتنسيقها والتعاون بين مختلف الاطراف المعنية، والاستفادة من الخبرات الموجودة، والبناء على ما هو قائم وتحسينه ، والانطلاق منه لعدم اضاعة الوقت.

5- تضع نقابة الاطباء دليل تنظيم الطب الشرعي وآلياته ومعاييره وتوصياته.

6- انشاء مراكز تشريح في المستشفيات الحكومية

7- تشكيل لجنة مصغرة من ممثلين لوزارتي الداخلية والعدل و”اللجنة الدولية للصليب الاحمر” و”منظمة الصحة العالمية” ونقابة الاطباء لمتابعة الامور عمليا وتوحيد الآليات والمعايير لتنظيم الطب الشرعي”.