الجمعة 30 محرم 1447 ﻫ - 25 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع في وزارة الداخلية لبحث سلسلة ملفات ملحّة

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 25 - يوليو - 2025 5:47 مساءً
وزارة الداخلية اللبنانية

وزارة الداخلية اللبنانية

A A A
طباعة المقال

عقد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار اجتماعا للمحافظين في الوزارة، خصص للبحث في سلسلة من الملفات الملحّة ذات الطابع الأمني والإداري.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى التحديات الأمنية التي تواجهها كل محافظة، وآليات التنسيق الفعّال الواجب اعتمادها بين المحافظات والبلديات والأجهزة الأمنية بهدف تعزيز الجهوزية ومواجهة التحديات ضمن إطار مؤسساتي متكامل.

كما تناول الإجتماع ملف النزوح السوري، حيث شدد الحجار على الدور المحوري للمحافظين في تنسيق الجهود مع الأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية المعنية، بما يسهم في تسهيل وتأمين متطلبات العودة للنازحين.

وفي سياق تعزيز كفاءة العمل البلدي، تم تأكيد أهمية تدريب البلديات وموظفيها، مع التشديد على توحيد المناهج التدريبية لضمان مستوى موحّد من الأداء والخدمات.

كذلك، تم البحث في سبل تفعيل إجراءات السلامة المرورية، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، للحدّ من الحوادث وتحسين شروط السير في مختلف المناطق اللبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم التفاصيل
    النائب عبد الرحمن البزري
    النائب البزري: ما يحدث بغزة من إبادة جماعية لم يُحرّك القوى الكبرى لوقفها
    وزير العدل عادل نصار
    بشرى سارّة من وزير العدل الى اللبنانيين.. ما هي؟

    الأكثر قراءة

    جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من مركبة عسكرية بالقرب من كريات شمونة 
    إنذار باراك الأخير.. هل أُغلقت أبواب التفاوض وتُركت معالجة سلاح حزب الله لإسرائيل؟
    وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
    وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
    عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون على طريق المطار
    على الدولة تعطيل ساعة "الحزب" والانتقال إلى توقيت الدولة