الأربعاء 16 رمضان 1442 ﻫ - 28 أبريل 2021 |
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اجتماع في وزارة الداخلية للبحث في وضع المطار

منذ 4 ساعات
اجتماع في الداخلية

اجتماع في الداخلية

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بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في الصعوبات التي تواجه سير عمل مطار رفيق الحريري الدولي لا سيما لجهة السلامة العامة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه حضره وزيرا المال والاشغال العامة والنقل ميشال نجار ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ومدير المشاريع في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن ورئيس مجلس ادارة شركة MEAS غازي يوسف والمدير التنفيذي للشركة محمد شاتيلا.

واتفق المجتمعون على رفع توصيات لايجاد حلول للعقبات التي تم البحث فيها.

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