اجتماع قضائي قانوني مشترك في مكتب عبود: تحقيق العدالة يكون في سلطة قضائية مستقلة وفاعلة!

عقد اليوم، اجتماع مشترك بين رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهیل عبود، وعضوي المجلس الحكميين، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وأمين سر النقابة سعد الدين الخطيب، ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، وأمين سر النقابة يوسف الدويهي، في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، في قصر العدل في بيروت.

وأكد المجتمعون في بيان، أن الغاية الأسمى للسلطة القضائية والمهنة المحاماة، هي تحقيق العدال، وتأمين حقوق المتقاضين.

كما شدد المجتمعون على أن تحقيق العدالة يكون في سلطة قضائية مستقلة وفاعلة وبمحام ملتزم بموجباته وبقسمه ومتمتع بضماناته وحصانات مهنته.

وأكد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، على إحترام المحامين الكامل للقضاء والقضاة وحرصهم على إستقلالية السلطة القضائية وهيبتها. كما أكد القضاة على الإحترام الكامل لمهنة المحاماة وللمحامين العاملين بمناقبية وفق قانون تنظيم مهنتهم من أجل إداء دورهم.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم أربعة قضاة من جهة، ومحاميين من نقابة بيروت ومحاميين من نقابة طرابلس من جهة أخرى، تجتمع دورية لمتابعة الأمور ذات الاهتمام المشترك، وإيجاد الإقتراحات المناسبة لأي مسألة طارئة، ومن ضمنها المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.