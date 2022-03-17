اجتماع "كهربائي" في السراي

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وبعد الاجتماع أشار وزير الطاقة في تصريح أنه تابع مع رئيس الحكومة قرار مجلس الوزراء بالأمس باقرار الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان.

وملف استجرار الغاز ومتطلباته والتحضير للقضايا المتعلقة بالتعرفة، اضافة الى البنود الطويلة الأمد في الخطة المتعلقة بالمحطات الجديدة وفق ما هو ملحوظ في المخطط التوجيهي.

وأضاف: تحدثنا أيضا في الدعم المالي الذي تحتاجه مؤسسة كهرباء لبنان لصيانة المحطات وتأهيلها لاستجرار الغاز والافادة ايضا من الفيول العراقي. وهذا الدعم المالي هو جزء لا يتجزا من خطة الكهرباء التي تمت الموافقة عليها.