اجتماع لاهالي الطلاب في الخارج وتكتل الطلاب المغتربين: لتأمين دولار جامعي

عقد اجتماع بين لجنة اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وتكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين، بعد الارتفاع الحاد لسعر صرف الدولار وانفلاته من اي قيود وفي ظل الصعوبات والعقبات التي تواجه الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج و تواجه ذويهم.

وبحث الطرفان بحسب بيان، “الصعوبات التي يعانيها الطلاب وذووهم والمخاطر الداهمة التي تهدد مصيرهم ومستقبلهم، بسبب تخلي الدولة اللبنانية عنهم، فكانوا الضحية الأكثر تضررا للسياسات المتهورة وغير المدروسة التي اعتمدتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة وأشرف عليها المصرف المركزي و هندساته المالية، ونفذتها المصارف فأوصلتنا الى الأزمة النقدية والمالية الحالية”.

وفيما اكد ممثلو لجنة الأهل متابعة اتصالاتهم مع المسؤولين لمحاولة ايجاد الحلول للأزمة الحالية، تم “التأكيد خلال الاجتماع على حق الطلاب اعتماد الوسائل اللازمة للوصول الى ما يضمن لهم متابعة مسيرة التحصيل العلمي في الخارج، لا سيما في ظل استحالة عودتهم الى لبنان بسبب افتقاد الجامعة الوطنية القدرة على استيعابهم من جهة، وغلاء الاقساط في الجامعات الخاصة و اعتمادها الدولار في عمليات التسديد من جهة اخرى”.

كما اكد المجتمعون “ضرورة التعاون للوصول الى حلول جذرية لتأمين التحويلات المالية للطلاب من خلال قرار يصدر عن وزارة المال، او قانون يلزم المصرف المركزي بتأمينها بسعر الصرف الرسمي من خلال ايجاد دولار جامعي مدعوم، اسوة بقطاعات اخرى لا تزيد أهمية، لاسيماانه أصبح من الاعجاز استمرار الاهالي بتأمين الاقساط والمصاريف بالوضع الحالي لاسيما ان اغلبهم من الموظفين و ذوي الدخل المحدود”.

كذلك اكدوا “اهمية التواصل المستمر بينهم والتوجه لخيارات تصعيدية مشتركة في حال الوصول الى طريق مسدود”.