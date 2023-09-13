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اجتماع لبنانيّ فلسطينيّ في السراي.. ماذا في التفاصيل؟

منذ ساعتين
اجتماع لبنانيّ فلسطينيّ في السراي

اجتماع لبنانيّ فلسطينيّ في السراي

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا لبحث الوضع في مخيم عين الحلوة في السرايا، وقد شارك فيه عن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة “فتح” فتحي أبو العردات.

وعن الجانب اللبناني، حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.

بعد الاجتماع، أوضح الأحمد، أنّه قد “تقرر وقف إطلاق النار في عين الحلوة وتسليم المطلوبين باغتيال العرموشي، والجانب اللبناني سيجري اتصالات لوصول القرار هذا لجميع الأطراف”.

 

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