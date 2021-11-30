اجتماع لجنة الإشراف على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية والكندية لحماية الحدود البرية

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفيرة الأميركية السيدة Dorothy SHEA والسفير البريطاني السيد Ian COLLARTوالسفيرة الكندية السيدة CHASTENAY Chantal، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

وأشاد السفراء بأداء الجيش اللبناني في مكافحة أعمال التهريب ومحاولات التسلل، ودوره في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظاً على أمن لبنان واستقراره، مؤكدين التزام بلادهم الاستمرار بدعم الجيش لتعزيز قدراته على مختلف الأصعدة وبخاصة في مجال مراقبة الحدود وضبطها.

من جهته شكر العماد عون السلطات الأميركية والبريطانية والكندية على دعمها المستمر الجيش.