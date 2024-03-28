اجتماع لـ"مجلس الطاقة العالمي – فرع لبنان" للبحث في قطاع الطاقة المستدامة

عقد مجلس الطاقة العالمي – فرع لبنان اجتماعه الثالث لهذا العام برعاية وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض وحضوره، في فندق “متروبوليتان بالاس” في بيروت، بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان، رئيس جمعية الصناعيين سليم زعني يرافقه وفد من الجمعية وعدد من ممثلي المصانع أعضاء الجمعية وأكثر من خمسين ممثلا من أعضاء مجلس الطاقة العالمي في لبنان.

خصص اللقاء لمناقشة “مجموعة من المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة المستدامة مع التركيز على موضوع الهيدروجين الأخضر وضرورة التنسيق بين وزارتي الطاقة والمياه والصناعة من جهة، وشركات القطاع الخاص من جهة أخرى.

وشكل اللقاء مناسبة لـ”طرح الفرص المتأتية من تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في لبنان بالنسبة إلى المصانع اللبنانية”.

وركز فياض على “السرعة الكبيرة التي يتطور فيها قطاع الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم وأهمية إشراك القطاع الخاص اللبناني في تطوير الاستراتيجية اللبنانية في هذا الإطار وفي أسرع وقت ممكن ليتمكن لبنان من أخذ دوره على الخارطة العالمية لقطاع الهيدروجين”.

وتحدث فياض عن “التنسيق المستمر بين وزارة الطاقة والمياه ومبادرة ميد-جيم الممولة من الإتحاد الاوروبي لنقل الخبرات الأوروبية الى لبنان”، معلنا “استعداد الوزارة للعمل بشكل سريع مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين ليكون للصناعة اللبنانية دور أساسي في هذا الإطار”.

من جهته، أكد بوشيكيان “أهمية التحول باتجاه قطاع صناعي أخضر”، لافتا إلى أن “وزارة الصناعة تحرص على تطوير القطاع الصناعي وتجنيبه مخاطر التغير المناخي والتزام معايير الاستدامة”.

وأعلن “استعداد وزارة الصناعة العمل، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه، باتجاه إنجاز أول مشروع يقوم على الهيدروجين الأخضر في القطاع الصناعي”.

وكذلك، شكل اللقاء مناسبة لعرض المبادرات الكبيرة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة UNOPS في قطاع الطاقة المستدامة من خلال عرض مرئي قدمه المهندس نبيل بزي”.

كما قدمت الدكتورة سورينا مرتضى من فريق عمل “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” محاضرة تفصيلية عن “أهمية الاستفادة من المرسوم 167/2017 حول الإعفاءات الضريبية على أجهزة الطاقة المتجددة”.