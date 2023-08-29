اجتماع لـ "توحيد الصفّ" داخل عين الحلوة.. ماذا في التفاصيل؟

عقد لقاء ظهر اليوم في مخيم عين الحلوة بين حركة “فتح” و”عصبة الأنصار الإسلامية” و”الحركة الإسلامية المجاهدة” في منزل اللواء منير المقدح داخل المخيم، بحضور ممثل النائب أسامة سعد، عيسى نصيف “أبو جمال”.

ويأتي الاجتماع، وفق بيان، في إطار توحيد الصفوف وحلّ المشاكل كافة وتفويت الفرصة أمام العابثين بأمن المخيم وناشري الإشاعات ومروجيها، حيث تمت مناقشة القضايا كافة فيما يخص الحادث الأمني عقب عملية اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه، وما تبعها من أحداث داخل المخيم.

وقال اللواء شبايطة بعد انتهاء الاجتماع: “على ضوء انتهاء المهلة لتسليم القتلة بالطريقة السلمية، عُقد هذا الاجتماع اليوم، وتم التوافق والتأكيد على وحدة الصف بين الحركة والقوى والإسلامية والتمسك بالاتفاق الذي تم في السفارة الفلسطينية بتسليم القتلة إلى العدالة من خلال اقتراح تعزيز القوة الفلسطينية المشتركة وتدعيهما، والتي تضم كافة الفصائل ووضع خطة ميدانية لجلب الإرهابيين”.

وأضاف اللواء شبايطة: “وخلال الاجتماع تم التوافق على ضرورة عودة الأهالي النازحين إلى منازلهم داخل المخيم وممارسة حياتهم الطبيعية، وأن لا إشكال داخل المخيم بكل أحيائه باستثناء حي التعمير الذي يأوي هذه المجموعات التكفيرية”.