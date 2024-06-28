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اجتماع للجمعية الطبية اللبنانية الدولية في هذا التاريخ

منذ 7 دقائق
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تعقد الجمعية الطبية اللبنانية الدولية اجتماعها هذا العام في فندق فينيسيا في بيروت يومي 5 و 6 تموز المقبل.

والجمعية الطبية اللبنانية الدولية (ILMA) هي الجمعية الأم والوحيدة التي تجمع جميع الأطباء اللبنانيين في الشتات من أكثر من 17 دولة عبر خمس قارات. وتضم اطباء من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والبرازيل والمكسيك وإسبانيا وبلجيكا ودول أخرى.

ويشار إلى أن دور (ILMA)، بالإضافة إلى جمع الأطباء اللبنانيين في الشتات، هو مساعدة لبنان في أصعب الظروف، بحيث تقدّم خلال اجتماعها المقبل مساعدات لاكثر من 50 طالب طب في الجامعات اللبنانية بمنح دراسية، علمًا أن الجمعية ساعدت لبنان خلال جائحة كوفيد وفي أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، بملايين الدولارات والإمدادات الطبية والدعم الغذائي من خلال التعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وكاريتاس والجيش اللبناني ووزارة الصحة والعديد من المنظمات الأخرى غير الربحية.

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