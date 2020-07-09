اجتماع للجنة الفرعية المكلفة درس اقتراحات قوانين الإيجارات

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات قوانين الايجارات جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جورج عقيص.

بداية استمعت اللجنة في هذه الجلسة الى الاستاذ انطوان شمعون، الذي لفت الى ان القانون الحالي يرتكز على تدخل الدولة في تطبيقه على اكثر من صعيد، وهي مسؤولة عن رعاية هذا الملف وعن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. وان احكام القانون الحالي اتت على حلول للمعضلة بواسطة الصندوق تخفيفا للضرر والعبء الذي سيقع على المواطنين من الفريقين.

كما اكد ان الحل الافضل لا بد انه بحاجة الى تمويل. كما يجب ان يكون للدولة سياسة اسكانية محددة تتناول اكثر من مجال منها الايجار التملكي، مع الابقاء على الصندوق.

وقد ذهب رأي من بين السادة اعضاء اللجنة الى اعتبار انه على الدولة، كما دعمت القطاع التربوي والاستشفائي يجب ان تقدم الدعم لحل هذه المعضلة.

كما ذهب رأي الى اعتبار ان الدولة كان لها سياسة اسكانية على مدى طويل سواء من ناحية القروض الاسكانية المدعومة او سواها من المعالجات.

ثم تابعت اللجنة عملها في درس مواد الاقتراحات المذكورة وقد اقرت بعضها. ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة القادمة.