اجتماع للجنة "الميكانيزم" في الناقورة.. إشادة أميركية بأداء الجيش اللبناني واستمرار العمليات الميدانية

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن اللجنة المشتركة للإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) عقدت اجتماعها الثاني عشر في التاسع والعشرين من تشرين الأول في مقرّ قوات “اليونيفيل” في الناقورة، بمشاركة كبار القادة والمستشارين وممثلين عن جميع الوفود.

وأشارت في بيانها إلى أن الاجتماع خُصص لمراجعة التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في تطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية وتعزيز جهود نزع السلاح، مؤكدة التزام جميع الأطراف بدعم الاستقرار في لبنان.

وترأس الجلسة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد بحضور المستشارة مورغان أورتاغوس، حيث تم الاتفاق على جعل الاجتماعات أكثر انتظامًا، على أن تُعقد الجلسات المقبلة بين الثالث عشر والسادس عشر من كانون الأول قبل نهاية العام.

وأكد الجنرال كليرفيلد أن “تحديد جدول منتظم للاجتماعات يعزز الشفافية ويضمن استعداد المشاركين لتقديم تحديثات دقيقة للمجتمع الدولي”، مشيدًا بـ”احترافية الجيش اللبناني والتزامه الواضح، من عمليات حماية موسم الزيتون إلى تفكيك منشآت تحت الأرض يُشتبه باستخدامها من قبل جهات خبيثة”.

وأوضح البيان أن الجيش اللبناني قدّم خلال الجلسة تقريرًا ميدانيًا مفصلًا تناول عملية تطهير منشأة تحت الأرض قرب وادي العزية، حيث جرى استطلاع المنطقة والتخطيط لزيارتها مجددًا، في خطوة اعتبرها الحاضرون دليلًا على انضباط القوات اللبنانية ومهنيتها العالية.

كما ناقشت اللجنة سبل الحدّ من الانتهاكات المتعلقة بترتيبات وقف الأعمال العدائية، واتُفق على إبقاء هذا البند ضمن جدول الأعمال الدائم لجميع الاجتماعات المقبلة، دعمًا للسلام والمساءلة.

بدورها، قالت المستشارة أورتاغوس: “نرحب بقرار الحكومة اللبنانية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة قبل نهاية العام، وعلى الجيش تنفيذ هذه الخطة بالكامل”، مشددة على مواصلة واشنطن متابعة التطورات في لبنان.

وختم البيان بالتأكيد على أن لجنة “الميكانيزم” تواصل أداء دور محوري في مراقبة الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، والتحقق من تطبيقها، والمساهمة في إنفاذها بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.