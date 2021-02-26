الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع للجنة الوزارية في السراي الحكومي لمناقشة تحضيرات المرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد

26 - فبراير - 2021
السراي الحكومي

السراي الحكومي

A A A
طباعة المقال

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، اجتماعًا للجنة الوزاريّة لمتابعة وباء “​كورونا​”، في السراي الحكومي، ضمّ الوزراء زينة عكر، راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، فارتينيه أوهانيان، شربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر؛ والمستشارين خضر طالب وحسين قعفراني وبترا خوري.

وناقشت اللجنة الإجراءات المتّبعة لمكافحة الوباء، والتحضيرات للمرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد.

    المزيد من أخبار لبنان

    العلم اللبناني
    لبنان يتصدر قائمة أكثر الشعوب غضبًا في العالم والأقل تعبيراً
    انهيار مبنى في طرابلس
    الحراك المدني دعا لتأهيل المباني المتصدعة في طرابلس
    الاساتذة المتعاقدون
    اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين استنكرت إذلال الأساتذة وموظفي الإدارات العامة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟