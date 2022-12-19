الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع للحكومة قبل رأس السنه.. وماذا عن الثنائي الشيعي ؟

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2022 8:36 مساءً
الحكومة - لبنان

الحكومة - لبنان

A A A
طباعة المقال

كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد يدعو الى اجتماع الحكومة قبل رأس السنة ربطًا بملفات عدّة ولا سيما ترقيات الضباط المنوطة بمهلة قانونية والحكومة ملزمة بالاجتماع”.

وأشار الحلبي للـ”MTV” إلى أنّ “معلوماتي أن الثنائي الشيعي سيحضر في الاجتماعات المقبلة ويمكن للمراسيم أن تصدر كالعادة أو بأكثرية الوزراء الحاضرين لكن أفكارنا جوبهت بالرفض”.

وختم الحلبي قائلًا: “موقفهم من الحكومة سياسي ويحاولون إلباسه لباسًا دستوريًا ولا داعٍ لاجتماع جديد للجنة الرباعية إذا أصرّوا على تكرار موقفهم المعروف مسبقاً”.

    المزيد من أخبار لبنان

    هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
    هيئة إدارة السير تعلن فتح أبوابها الثلاثاء والأربعاء
    المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
    انقطاع التغذية الكهربائية في البقاع الغربي
    بسام مولوي
    مولوي بحث مع ابو الغيظ في الاوضاع العربية واللبنانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هدف ميسي الذي أثار الجدل
    كأس العالم قطر ٢٢
    مفاجأة مدويّة تهزّ "المونديال".. الأرجنتين تُوّجت بـ "هدف غير شرعي"!
    دموع النجم كريستيانو رونالدو عقب الخسارة في المونديال
    كأس العالم قطر ٢٢
    "سانتوس فكّر في تحجيمه".. أسطورة مان يونايتد يتحدّث عن "دموع رونالدو"
    كأس العالم قطر ٢٢
    نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم