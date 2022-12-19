اجتماع للحكومة قبل رأس السنه.. وماذا عن الثنائي الشيعي ؟

كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد يدعو الى اجتماع الحكومة قبل رأس السنة ربطًا بملفات عدّة ولا سيما ترقيات الضباط المنوطة بمهلة قانونية والحكومة ملزمة بالاجتماع”.

وأشار الحلبي للـ”MTV” إلى أنّ “معلوماتي أن الثنائي الشيعي سيحضر في الاجتماعات المقبلة ويمكن للمراسيم أن تصدر كالعادة أو بأكثرية الوزراء الحاضرين لكن أفكارنا جوبهت بالرفض”.

وختم الحلبي قائلًا: “موقفهم من الحكومة سياسي ويحاولون إلباسه لباسًا دستوريًا ولا داعٍ لاجتماع جديد للجنة الرباعية إذا أصرّوا على تكرار موقفهم المعروف مسبقاً”.