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اجتماع للحلبي مع البنك الدولي واليونيسف.. و"إنقاذ العام الدراسيّ" على الطاولة

منذ 33 دقيقة
اجتماع بين الحلبي والبنك الدولي و"اليونيسف"

اجتماع بين الحلبي والبنك الدولي و"اليونيسف"

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عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اجتماعاً مشتركاً مع البنك الدولي و”اليونيسف”، ضم المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه وفريق عمل البعثة، ممثلة “اليونيسف” إيتي هنينغز وفريق عمل المنظمة، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق عمل المديرية ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر.

تناول البحث العرض المُفصّل الذي قدّمته الوزارة حول المتطلبات المالية لإنقاذ العام الدراسي بكل قطاعاته وتشغيل المدارس ودعم إنتاجية المعلمين. وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة للوصول إلى صيغة مقبولة.

 

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