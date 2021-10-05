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اجتماع للقطاع الخاص اللبناني في أبو ظبي

5 - أكتوبر - 2021

صورة من اللقاء

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عُقد في مقر السفارة اللبنانية في أبو ظبي اجتماع عمل ضمّ وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي سفيان الصالح، وعدد من أعضاء المجلس، خُصّص للبحث في دور الجالية اللبنانية بتفعيل حضور القطاع الخاص المغترب في الجناح اللبناني في إكسبو 2020 – دبي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على خطوات عدة من شأنها تفعيل مساهمة القطاع الخاص في الاغتراب، حضوراً ومشاركة، في إظهار فعالية لبنان وقدراته وإمكاناته على مختلف المستويات ضمن إكسبو 2020 – دبي.

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