اجتماع لمحافظ بيروت لمعالجة ظاهرة التسول في شارع الحمراء

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود عقد اجتماعاً في مكتبه في القصر البلدي ضم العقيد عماد دمشقية على رأس وفد ضباط من الأمن العام ، قائد فوج حرس بيروت العقيد الركن علي صبرا، رئيس لجنة تجار شارع الحمراء زهير عيتاني وعضو اللجنة محمد الريس، مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت المهندس باسم العويني، وذلك للبحث في الاوضاع التي آل اليها شارع الحمراء ومتفرعاته جراء تفاقم ظاهرة التسول و حالة التفلت والعمالة غير الشرعية وغيرها من الأمور التي ترخي بظلالها على المحال والمؤسسات والمطاعم في شارع الحمراء ، حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات صارمة من شأنها أن تعيد الحياة والنظام الى الشارع المذكور كما سيتم تنفيذ يوم أمني (غير معلن) على طول امتداد شارع الحمراء الرئيسي ومتفرعاته .

وكان المحافظ عبود قد التقى وفداً من الفعاليات الدينية والسياسة في منطقة الاشرفية ضم النواب نديم الجميل،هاغوب ترزيان، جان طالوزيان، جهاد بقرادوني والمطارنة راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك جورج بقعوني، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس ممثلا بالأب نكتاريوس خيرالله، راعي أبرشية الكلدان في لبنان المطران ميشال قصارجي، وعن شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي العقيد بسام ابو زيد، قائد فوج حرس بيروت العقيد الركن علي صبرا، مدير مصلحة الهندسة في بلدية بيروت المهندس جهاد البقاعي ومديرمصلحة المؤسسات المصنفة المهندس باسم العويني.

ونقل الوفد الى المحافظ عبود نداء اهالي وسكان منطقة مار مخايل النهر و شارع الجميزة، جراء معاناتهم من الوضع المتفلّت والتجاوزات الاخلاقية التي تحصل في منطقتهم مع ما يرافقها من ضوضاء تسبب ازعاج واقلاق راحة المواطنين جراء أصوات الموسيقى الصاخبة الصادرة من المطاعم والمقاهي والحانات والتي تمتد الى ساعات متأخرة من الليل دون مراعاة لادنى معايير الخصوصية لدى أهالي وسكان المنطقة.

وقد وعد المحافظ عبود تلبية نداء الأهالي و العمل على عودة الاستقرار الى تلك المنطقة كما كانت في سابق عهدها ، حيث سيتم وضع خطة لضبط التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات المخالفة والتشدد في منع التفلت الاخلاقي والفوضى التي أصبحت تسيطر على المنطقة في الليل.

كما طلب المحافظ عبود من شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي والدوائر البلدية متابعة الوضع ميدانياً وضبط كل المخالفات وتنظيم حركة السير وتسطير محاضر ضبط بحق الشركات التي تقدم خدمة ركن السيارات والتي تستخدم الأرصفة والأماكن العامة لركن سيارات الزبائن.