اجتماع لنواب بيروت لمتابعة شؤون العاصمة وهموم أهاليها

اجتمع نواب بيروت فؤاد مخزومي وعماد الحوت ونبيل بدر في دارة الأخير وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات الأسبوعية التي تم التوافق على عقدها لمتابعة شؤون العاصمة بيروت وهموم أهاليها والتباحث في الحلول الممكنة لأزماتها وخصوصًا المياه والكهرباء والعمل على الإفادة من الطاقة الشمسية لحل هذه الأزمة التي يعاني منها أهل بيروت كما اللبنانيين جميعًا.

ناقش المجتمعون الاستحقاق الرئاسي المنتظر وشددوا على ضرورة انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي وإنقاذي يكون على مسافة واحدة من كافة الأطراف، وناقشوا دور الطائفة السنية في هذا الاستحقاق وبقية الاستحقاقات في هذه المرحلة المفصلية التي نمر بها، خصوصًا أن دورها اساسي وحيوي وهي شريكة أساسية في البلد. كما شددوا على ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن للنظر بأزمات الناس وإيجاد الحلول لها والتوقيع مع صندوق النقد الدولي والبدء بتنفيذ الإصلاحات لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وتعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي.

واستنكر المجتمعون ما تم تداوله عن استهداف السفارة السعودية بعمل إرهابي وطالبوا القوى الأمنية ببذل قصارى جهدها والتحرك الفوري لمتابعة الأمر وتوقيف من هدد وتوعد بذلك.

الجدير ذكره أن النائب عبد الرحمن البزري شارك في قسم من هذا الاجتماع.