اجتماع "مثمر جدًا" للجنة التربية

وصف عضو لجنة التربية النيابية النائب “أشرف بيضون” في تصريح في المجلس النيابي، اجتماع لجنة التربية النيابية بـ”المثمر جدا”.

واشار بيضون الى “الزيارة التي قام بها وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال “عباس الحلبي” الى نيويورك، بمبادرة فردية منه لبحث شؤون وهواجس قطاع التربية في لبنان”، وقال: “ان شاء الله، حصيلة هذه الزيارة مبشرة، فقد حصل على وعود، وهناك بعض الامور تحتاج الى تكاتف القوى لتسهيل انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة”.

وأضاف: “اتخذنا في لجنة التربية توصية لوزارة المالية لقبض المستحقات المترتبة للاساتذة في التعليم المهني وفي التعليم العالي، وهناك ما يتعلق بضرورة استكمال المجالس التحكيمية، وهذه المسألة تعيق تطبيق القانون 515 الذي يلحظ تشكيل مجالس تحكيمية، وهي بحاجة الى مجلس الوزراء، وسنزور معالي وزير المالية ودولة رئيس مجلس الوزراء”.

كما أشار الى أنّ “وزير التربية عرض لنا بعض الافكار والمقترحات التي تساهم في تذليل العقبات امام انطلاقة العام الدراسي الحالي”.

وقال: “القطاع التربوي بحاجة الى تضافر الجهود من اجل انطلاقة العام الدراسي بما يليق بلبنان، وكل الجهود حتى الساعة لم تبصر النور بالنسبة لانطلاقة العام الدراسي في الجامعة اللبنانية، وسنشارك بورشة تعقد في المجلس النيابي من اجل هذا الموضوع وهذا الامر يهم الجميع”.