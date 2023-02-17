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اجتماع مجلس الأمن حول الـ1701 محور نقاش بين ميقاتي وفرونتسكا

منذ 34 ثانية
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، في السراي، في التحضيرات لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في شهر آذار المقبل لبحث مراحل تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وضرورة العمل على تعزيز الاستقرار جنوب لبنان، إضافة إلى تداعيات الكوارث الطبيعية على لبنان.

كما تم البحث في ملف الانتخابات البلدية والاختيارية وإمكان مساهمة مؤسسات الامم المتحدة في تقديم الدعم لإجرائها.

كذلك استقبل ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه. وشارك في الاجتماع مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

وتم البحث في المشاريع الخاصة بلبنان التي ستعرض على جدول اعمال مجلس ادارة البنك الدولي في شهر حزيران المقبل.

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