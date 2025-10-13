اجتماع مرتقب للمجلس الوطني للإعلام لمناقشة واقع الإعلام الإلكتروني وضبط أدائه

دعا رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية الإعلامية وممثليها ولجنة المتابعة إلى اجتماع مهم يُعقد في مقر المجلس عند الساعة الثانية عشرة ظهر غد.

ويأتي الاجتماع لمتابعة ما تم بحثه في الاجتماع السابق، والتركيز على ضرورة تنظيم الإعلام الإلكتروني عبر نقابة خاصة، باعتباره جزءًا من الإعلام الحر المرئي والمسموع. وأكد المجلس أن الإعلام الإلكتروني يشكل اليوم الواجهة الأولى للإعلام اللبناني، ويملك القدرة على أن يكون من أبرز الإعلام في العالم العربي، شريطة أن يُمارس ضمن إطار المسؤولية والقانون رقم 382/94، إلى حين صدور قانون الإعلام الجديد.

وشدد المجلس على ضرورة التزام الإعلام الإلكتروني بالموضوعية والشفافية، والتحقق من صحة الأخبار ومصادرها، والابتعاد عن الإثارة الطائفية والسياسية ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، مع التركيز على شكاوى المواطنين المتعلقة بغلاء المعيشة، الطبابة، شركات التأمين، الأقساط المدرسية والجامعية، وأموال المودعين، إضافةً إلى معالجة قضايا الترويج للمخدرات والتصرفات السيئة من بعض مالكي مولدات الكهرباء.

وأعلن المجلس أنه سيبدأ بسحب العلم والخبر من المواقع التي لا تلتزم بشروط الأداء، وفي حال الاقتضاء، سيحوّل المخالفين إلى القضاء ومتابعة الأجهزة الأمنية، وذلك بعد ورود شكاوى عن إساءات وترويج للشائعات وتضليل الرأي العام.