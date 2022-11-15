الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع موسع لنواب المعارضة والمستقلين... إليكم تفاصيله

منذ 41 دقيقة
مقر مجلس النواب

مقر مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

عقد اليوم في المجلس النيابي اجتماع موسع ضم 19 نائباً يمثلون 32 نائباً مستقلاً وتغييرياً ومنضوياً في كتل الكتائب وتجدد ومشروع وطن والائتلاف النيابي المستقل، بحثوا في خلاله آلية الخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي أدخلت البلاد في آتون الشغور الرئاسي في ظل واقع اقتصادي ومعيشي مرير مترافق مع تعطيل شامل لمختلف مؤسسات الدولة وإداراتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

أعطى المشاركون في هذا اللقاء الأولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل والاتجاه فورا لانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقا للدستور وإنقاذا للبنان.

وحذر المجتمعون من “خطورة الغوص في جلسات تشريعية تكون عاملا لتكريس الشغور الرئاسي، كما تقرر تشكيل لجنة متابعة من النواب لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة القادمة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟
    وزير الإعلام زياد مكاري
    المكاري: لا نهاية قريبة للفراغ الرئاسي
    مرفأ بيروت
    نقابة الوكلاء البحريين: أعطال نظام الجمارك المتكررة تشل حركة استيراد وتصدير البضائع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
    الفنانة بلقيس فتحي
    بالفيديو.. الجمهور يحرج بلقيس ويغادر حفلها في الرياض