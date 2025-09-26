بشأن آخر التطورات اجتماع وزاري تشاوري برئاسة سلام

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا في السراي حضره نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الإجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الإتصالات شارل الحاج، التربية ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، والاعلام بول مرقص.







