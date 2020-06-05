اجراءات لوجستية ضمن مطار بيروت… ومعطيات تشير الى حركة سياحية عربية في لبنان

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قالت مصادر متابعة لـ”اللواء” ان هناك اجراءات لوجستية ضمن المطار مع الاخذ بالاعتبار ان قرار فتحه لم يتخذ بعد، انما هناك معطيات تشير الى حركة سياحية عربية في لبنان باعتبار انه من الدول التي تمكنت من السيطرة على وباء كورونا مقارنة مع دول اوروبية.

وكشفت المصادر ان موضوع “المفرد – المجوز” لا يزال سارياً حتى اشعار آخر، وشرح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الاجراء الذي تتخذه قوى الامن بمساعدة وزيرة الصحة في موضوع الحجر.

فيما تحدث اللواء ابراهيم عن التنسيق مع وزارة الاعلام ومحطات التلفزة لنشر المزيد من الوعي حول كورونا والحملات الاعلامية.