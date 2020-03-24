اجراءات مشددة للحد من التجمعات في طرابلس

التزمت مدينة طرابلس ومدن الفيحاء اليوم الثلاثاء، اجراءات التعبئة العامة، وخلت الشوارع من التجمعات والتزم المواطنون منازلهم الا للضرورات الملحة.

وسيرت القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية دوريات في مختلف أحياء طرابلس ومدن الفيحاء، وأقامت حواجز عند مداخل مدينة الميناء وتحققت من هويات القادمين إليها ومنعت دخول كل من ليس له عمل او سبب مقنع للتواجد في المدينة.

وأقفلت المتاجر باستثناء التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات، وطلبت القوى الامنية من اصحاب محال بيع الأسماك تنظيم التواجد داخل “المسامك” ومنع كثافة المتواجدين فيها. كما شملت هذه الإجراءات الأسواق الداخلية والشعبية، لا سيما أسواق العطارين وبيع الخضار والفاكهة وفرضت التقيد بمنع الازدحام وبالشروط الصحية الضرورية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين. وتكثفت أعمال تأمين حاجيات العائلات المعوزة والتي فقدت مصادر رزقها اليومي، فيما شرحت الجمعيات اهمية الحجر المنزلي.