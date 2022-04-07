احالة غادة عون الى “المجلس التأديبي”!

أحال رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، القاضية غادة عون الى المجلس التأديبي، بانتظار أن يعيّن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أحد القضاة لمحاكمتها.

ويذكر أن القضية مرتبطة بمسألة سفر القاضية عون الى فرنسا من دون الحصول على إذن وزير العدل هنري خوري، كما أفادت مصادر رفيعة لـ”صوت بيروت انترناشونال”، في وقت سابق.

واستغربت المصادر حينها كيف يمكن لدولة مثل فرنسا أن توجِّه دعوةً الى قاضٍ لبناني من دون المرور بوزارة العدل، بحسب الأصول المتّبعة بين الدول، لتضيف، إن وزير العدل طلب من القاضية عون إرفاق الدعوة التي تلقتها، بطلب إذن السفر، لكنّ الرئيسة عون لم تستجب لطلبه، وغادرت لبنان من دون علمه، كما أن هناك استياءً كبيراً ممّا ورد على لسانها في حقّ القضاء اللبناني.

وختمت المصادر متخوِّفةً من اشتباك قضائي جديد مطلع الأسبوع نتيجة ما حصل.