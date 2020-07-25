احباط عملية تهريب كمية كبيرة من “الكوكايين السائل”

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدرات -من وإلى لبنان- وتوقيف أفرادها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات الدقيقة، توصّلت الشعبة إلى معلومات مؤكّدة حول قيام شبكة دولية لتهريب الكوكايين بالتحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من “الكوكايين السائل” إلى الأراضي اللبناني، وذلك عبر تخبئتها بطريقة احترافية في داخل سيارات يتم شحنها إلى لبنان عبر المرفأ، ويرأس هذه الشبكة، أحد أخطر المطلوبين للقضاء (العمل جارٍ لتوقيفه).

على أثر ذلك، ومن خلال المتابعة التي قامت بها دوريات الشعبة وامتدّت لفترة طويلة، تمكّنت من تحديد سيارة نوع بي أم ” x3″ لون أبيض جرى استيرادها وشحنها من ألمانيا إلى لبنان عن طريق مرفأ صور، وسيتم نقلها إلى منطقة البقاع لتفريغ حمولة المخدرات منها.

كُلّفت قوة خاصة من الشعبة بمراقبة السيارة منذ لحظة خروجها من المرفأ، وتمكنت بتاريخ 3-7-2020 من ضبطها، أثناء نقلها على متن رافعة (بلاطة)، إثر كمينٍ محكمٍ نفّذته في مدينة عاليه.

عُثر في خزان وقود السيارة على كمية من المواد المخدّرة مخبّأة بطريقة عالية الاحتراف، وهي على النحو التالي:

/35،3/ كلغ. من مادة سائلة.

/8،4/ كلغ. من مادة وحلية لزجة.

من خلال الفحوصات المخبرية التي أجريت لكميّة المضبوطات، تبين أنها تحتوي على حوالى /6/ كلغ من مادة الكوكايين الخام.

تمّ ضبط السيارة والمخدرات، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.