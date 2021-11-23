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احتجاجات في طرابلس لأهالي المهاجرين “المحتجزين” في تركيا

23 - نوفمبر - 2021
احتجاجات لأهالي المهاجرين "المحتجزين" في تركيا

احتجاجات لأهالي المهاجرين "المحتجزين" في تركيا

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نفذ أهالي المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في تركيا منذ 25 يومًا، اعتصاما أمام دارة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في طرابلس، احتجاجًا على “إهمال المعنيين في الدولة في قضية أبنائهم المحتجزين وعدم مفاوضة الدولة التركية لإعادتهم إلى منازلهم ووطنهم”، وحذروا من اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتم التجاوب مع مطلبهم.

كما نفذوا وقفة احتجاجية أمام دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للغاية نفسها، ومن ثم توجهوا إلى الأوتوستراد الرئيسي الذي يربط مدينة الميناء بطرابلس فبيروت، وعمدوا إلى قطعه وإشعال الإطارات المطاطية، وسط حضور لعناصر الجيش.

إشارة إلى أن هؤلاء اللبنانيين كانوا قد احتجزوا في تركيا منذ 25 يومًا أثناء محاولتهم الدخول إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

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