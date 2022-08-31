الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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احتواء حريق محمية أرز تنورين... هل من أثر لأعمال مشبوهة؟

منذ ساعة واحدة
محمية أرز تنورين

محمية أرز تنورين

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أشار رئيس بلدية تنورين سامي يوسف، إلى أنّ “الحريق في محميّة أرز تنورين اندلع مساء أمس في الجهة الجنوبية، وعملت فرق الدفاع المدني والجيش والقوى الأمنية على إخماده”.

وأضاف في حديثٍ لـ”صوت لبنان”، أنّه “تمّ احتواء الحريق، لكن أطراف المحميّة تضرّرت ولا أثر لأعمال مشبوهة حتى الآن والتحقيقات جارية”.

وكان غرّد النائب غياث يزبك عبر “تويتر”: بعد السيطرة على النار وإخمادها في محمية أرز تنورين أناشد قائد الجيش إرسال طوافات لتبريد البقع التي احترقت مخافة أن تعود الى الاشتعال مع اشتداد شمس النهار. كما أشد على أيدي عناصر الدفاع المدني والجيش وأبناء البلدة الابطال الذين كافحوا النيران بأياديهم العارية.

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