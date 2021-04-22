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احذروا… الجراد وصل إلى لبنان

منذ 3 ساعات
أسراب من الجراد - أرشيفية

أسراب من الجراد - أرشيفية

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طلب أحد النواب من وزارة الزراعة التحرك السريع للتصدي للجراد الذي وصل إلى مشارف عرسال من الناحية الشمالية الشرقية. كما نبه من خطورته إذا زادت قوافل الجراد وانتقلت إلى أرجاء الوطن.

يذكر أنه طلب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى سابقاً من الفرق المختصة في وزارة الزراعة، الجهوزية لمواجهة موجات جراد محتملة بعد ورود معلومات عن مشاهدة أسراب منها في الأراضي السورية.

ودعا المواطنين في المناطق والقرى الحدودية، إلى إبلاغ الوزارة عبر الخط الساخن التابع لوزارة الزراعة 81964621 عن أي مشاهدة لأسراب الجراد.

وأجرى مرتضى اتصالا بوزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، طالبا منها “جهوزية مروحيات الجيش للمساعدة في اي طارئ في هذا المجال” .

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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