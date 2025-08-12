الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احذروا الحرائق.. موجة الحرّ ستشتدّ!

منذ 47 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية “Lari”، عن إشتداد موجة الحرّ يوم غدّ الأربعاء 13 اب، والخميس 14 اب، وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة ستُلامس 44 درجة بقاعاً و29 ساحلاً.

كما حذرت من حدوث الحرائق بسبب الإرتفاع الكبير في الحرارة

وقالت إنّ موجة الحرّ تبدأ بالإنحسار يوم الجمعة 15 اب والسبت 16 اب والأحد 17 اب، فتتراجع درجات الحرارة الى 35 بقاعاً و27 ساحلاً.

وتنحسر موجة الحرّ كلياً يوم الاثنين 18 اب، وتُصبح الحرارة 32 بقاعاً و28 ساحلاً.

ولفتت مصلحة الأبحاث الزراعيّة إلى أنّه يُتوقّع أنّ تنحسر موجة الحرّ بشكلٍ واضح نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول

    المزيد من أخبار لبنان

    القضاء
    القضاء الأعلى: هذا القانون تضمّن نصوصًا لا تتوافق مع ما هو مأمول
    رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"
    باسيل: وظيفة سلاح “الحزب” الردعية سقطت!
    رأس الناقورة- أرشيفية
    غارة على محيط ميناء الصيادين في الناقورة جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده