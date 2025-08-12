احذروا الحرائق.. موجة الحرّ ستشتدّ!

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية “Lari”، عن إشتداد موجة الحرّ يوم غدّ الأربعاء 13 اب، والخميس 14 اب، وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة ستُلامس 44 درجة بقاعاً و29 ساحلاً.

كما حذرت من حدوث الحرائق بسبب الإرتفاع الكبير في الحرارة

وقالت إنّ موجة الحرّ تبدأ بالإنحسار يوم الجمعة 15 اب والسبت 16 اب والأحد 17 اب، فتتراجع درجات الحرارة الى 35 بقاعاً و27 ساحلاً.

وتنحسر موجة الحرّ كلياً يوم الاثنين 18 اب، وتُصبح الحرارة 32 بقاعاً و28 ساحلاً.

ولفتت مصلحة الأبحاث الزراعيّة إلى أنّه يُتوقّع أنّ تنحسر موجة الحرّ بشكلٍ واضح نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول