الجمعة 10 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 24 نوفمبر 2023 |
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احذروا الفوسفور الأبيض.. تعليمات هامة من وزارة الصحة لأهالي جنوب لبنان

منذ 32 دقيقة
وزارة الصحة

وزارة الصحة

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جددت وزارة الصحة العامة تنبيهها وتذكيرها للمواطنين خصوصا في المناطق الجنوبية التي تعرضت للقصف بالفوسفور الأبيض باتباع التعليمات التالية الواجب اتخاذها في حال التعرض لهذه المادة الكيميائية:

– الابتعاد عن محيط المناطق التي قصفت بشكل مباشر بالفوسفور الأبيض.
– عدم لمس الأشجار والمزروعات وغيرها من الاسطح خصوصا في محيط المناطق المعرضة للقصف.
– عدم لمس الاجسام الغريبة التي قد تكون من مخلفات القصف.
– اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالتعامل مع الفوسفور الأبيض.
– في حالات التعرض لأي شظايا أو إصابات بالفوسفور الأبيض التوجه الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

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