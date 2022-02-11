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احذروا سلوك نفق سليم سلام

11 - فبراير - 2022
نفق سليم سلام

نفق سليم سلام

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتركيب إشارات ضوئيّة وتحذيريّة، ستقوم بلدية بيروت بإقفال نفق سليم سلام (المسلك المتّجه من المدينة الرياضية نحو وسط بيروت)، اعتبارًا من الساعة 23،00 من تاريخ 11/02/2022 ولغاية الساعة 05،00 من تاريخ يوم غد السبت في 12/02/2022.

كما سيتمّ إقفال النفق أيضًا (المسلك المؤدّي من وسط بيروت باتّجاه المدينة الرياضيّة) اعتبارًا من الساعة 23،00 من تاريخ الغد 12/02/2022، ولغاية الساعة 05،00 من تاريخ 13/02/2022.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.

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