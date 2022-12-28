احذروا من تشكّل الجليد.. كيف سيكون طقس نهاية العام؟

يؤثر مرتفع جوي على لبنان اليوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر في الأيام المقبلة مع تشكل الجليد على الجبال فجرًا وصباحًا.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا وبارد، والحرارة تتراوح بين ١١ و١٨ درجة ساحلًا، وبين ١ و١٢ بقاعًا، وبين ٥ و١٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا وبارد، والحرارة تتراوح بين ١١ و١٨ درجة ساحلًا، وبين ١ و١٢ بقاعًا، وبين ٥ و١٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.