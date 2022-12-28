الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
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احذروا من تشكّل الجليد.. كيف سيكون طقس نهاية العام؟

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثر مرتفع جوي على لبنان اليوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر في الأيام المقبلة مع تشكل الجليد على الجبال فجرًا وصباحًا.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا وبارد، والحرارة تتراوح بين ١١ و١٨ درجة ساحلًا، وبين ١ و١٢ بقاعًا، وبين ٥ و١٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا وبارد، والحرارة تتراوح بين ١١ و١٨ درجة ساحلًا، وبين ١ و١٢ بقاعًا، وبين ٥ و١٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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