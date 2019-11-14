احوال الطرق المقطوعه اليوم

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أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرقات المقطوعة من البقاع باتجاه بيروت هي: قب الياس – جديتا – المرج – تعلبايا – سعدنايل – زحلة (الأتوتستراد والمستديرة) – كسارة – جب جنين – غزة – حوش الحريمة – مفرق المصنع – ضهر البيدر – مفرق العبادية – صوفر – عاليه – مفرق شويت

أما الطرقات المقطوعة ضمن بيروت هي:

نهر الكلب و جل الديب والشفرولية و تقاطع المدينة الرياضية ‎#كرمال_علاء

وعن حال الطرقات من الجنوب باتجاه بيروت، أفادت غرفة التحكم المروري أيضاً ان الطرقات المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت هي: صيدا (دوار ايليا) – برجا – الجية – الدامور – الناعمة – خلدة – الشويفات مفرق دير قوبل

ولا تزال الطرقات المقطوعة من الشمال باتجاه بيروت هي:

ساحة النور والعبدة والمحمرة وببنين والبداوي وحلبا والبحصاص والمنية ومرياطة وضهر العين وجسر البالما شكا والبترون وجبيل وغزير