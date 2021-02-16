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اخبار من “الليطاني” الى التمييزية لتسرب عصارة معمل فرز النفايات في جب جنين

منذ 25 دقيقة
الليطاني

الليطاني

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وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني “اخبارا الى النيابة العامة التمييزية وكتبا الى كل من وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي بخصوص تسرب العصارة الناتجة عن معمل فرز النفايات في جب جنين الى نهر الليطاني وسوء تشغيل وإدارة المعمل من قبل إحدى المؤسسات المكلفة تشغيل المعمل المذكور”.

وأعلنت في بيان أنها وجهت “اخبارا الى النيابة العامة التمييزية وكتبا الى كل من وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي بخصوص تسرب العصارة الناتجة عن معمل فرز النفايات في جب جنين الى نهر الليطاني وسوء تشغيل وإدارة المعمل من قبل إحدى المؤسسات المكلفة تشغيل المعمل المذكور، حيث طالبت المصلحة بإجراء التحقيقات الفورية مع الجهة المشغلة نظرا لمخالفتها للشروط القانونية والبيئية وتحميل الجهات الإدارية المشرفة على المشروع المذكور المسؤولية عن التقصير في المراقبة والاشراف والذي نجم عنه اضرار بيئية وصحية جسيمة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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