اختتام المؤتمر الإقليمي للتعاون القضائي الدولي وتفعيل برامج مكافحة الإرهاب

اختتم اليوم المؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي لمكافحة الإرهاب والتحديات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، بحضور رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيري العدل والدفاع وعدد من السفراء وكبار القادة القضائيين والخبراء الأمنيين من الدول العربية والأوروبي.

شهد اليوم الثالث والأخير عقد الجلسة الرابعة تحت عنوان “دليل بناء القدرات وتفعيل برامج التدريب في مكافحة الإرهاب”، والتي قدمت خلاصة أعمال المؤتمر وأسست آلية لتعزيز التعاون العربي الأوروبي في هذا المجال.

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتعاون الوثيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى مشروع CT JUST للعدالة الجنائية كنموذج متكامل لمواجهة التحديات الأمنية وحماية المجتمعات، كما نوّه بدور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في إعداد دليل للقضاة وأعضاء النيابة العامة لتعزيز القدرات الوطنية ضمن إطار سيادة القانون وحقوق الإنسان.

تركزت الجلسة على خمسة محاور رئيسية تشمل التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، استخدام الأدلة الرقمية، حماية حقوق الإنسان، مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، حماية ضحايا الإرهاب، وإدارة المحاكم والتواصل الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

وفي ختام المؤتمر، أوصى المشاركون بتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعداد برامج تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وتكليف إدارة مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتفعيل مشروع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يشمل منصة التعاون القضائي الإلكترونية وقاضي الاتصال.