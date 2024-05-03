اختلاسات مالية في مصرف معروف.. والقضاء اللبناني يتحرك

بدأت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي اجراءاتها في حق رئيس مجلس ادارة بنك “الإعتماد المصرفي” طارق خليفة، بعدما تبيّن وجود اختلاسات مالية في البنك المذكور من اموال المودعين.

واتخذت هيئة التحقيق قراراً يقضي بالإستعلام عن اموال خليفة، وافراد عائلته، في اجراء يعقبه عادة تجميد المصرف المركزي لحسابات واموال المتّهم بالإختلاسات.

وكان مصرف لبنان وضع يده على الملف، بعد دراسة الحيثيات والوقائع التي تقرر على اثرها عزل خليفة، وتعيين مدير مؤقت للبنك المذكور، محمد بعاصيري، الذي كان يتولى سابقا منصب نائب حاكم المصرف المركزي.

وذكرت صحيفة “النهار” ان ” عمليات الإصلاح التي يقوم بها مصرف لبنان المركزي سلكت طريقها، لمحاسبة المصارف المُخالفة، أو التي شهدت عمليات فساد أو اختلاسات مالية. وان تلك الإجراءات، تأتي بغية حماية المودعين، وتحقيق الإصلاحات المالية، وانسجاماً مع المطالب الدولية، التي تواكب مسار العمل المصرفي في لبنان”. كذلك يؤكد هذا القرار إرادة مصرف لبنان المركزي، بالتعامل الجدي مع حالات مشابهة، بغية حماية المودعين أولاً، وتعبيد الطريق أمام إعادة هيكلة المصارف.