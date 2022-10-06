اختلس مبلغ 100 مليون ليرة من الشركة التي يعمل فيها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

“بتاريخ 28-09-2022 ادّعى أحد المواطنين -وهو يعمل بصفة سائق في إحدى شركات المطبوعات- أنّ مجهولين أقدموا على سلبه مبلغ /100/ مليون ليرة لبنانية بقوّة السلاح أثناء انتقاله على متن سيارته في محلة الحريق- أوتوستراد كفرّمان، وأنّ المبلغ المذكور عائد للشركة التي يعمل فيها.

على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة، وبنتيجة المتابعة التي قامت بها الشعبة تم الاشتباه بأن المدعي قد اختلق ما ورد في ادعائه، وأنه قام باختلاس المبلغ المالي المذكور أعلاه.

وبتاريخ 29-09-2022، استُدعي هذا الأخير للتحقيق معه من قبل عناصر الشعبة، وبعد مواجهته بالأدلة القاطعة التي تثبت عدم صحّة ادّعائه، عاد واعترف أنه لم يتعرّض لعملية سلب بقوة السلاح، وأنه قام باختلاس المبلغ المذكور، وقام بتخبئته في بلدة حبوش تحت الجسر داخل حائط من الحجر الصخري.

وبعد الانتقال إلى المحلّة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من ضبط مبلغ /50/ مليون ليرة لبنانية، /965/ دولارًا أميركيًّا، كما ضبط بحوزته مبلغ /37/ مليون ليرة لبنانية.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المبلغ المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.