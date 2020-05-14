ادارة الكوارث في صور: المصابون بفيروس كورونا في القضاء 31 بينهم 26 لوافدين

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه “بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، فإنها تفيد عن “تسجيل حالتين مشتبه فيهما وقد أجريت لهما الفحوص المخبرية اللازمة وهما في الحجر المنزلي الى حين صدور النتائج”.

ولفتت الى ان “نتيجة الحالات الثمانية المشتبه فيها التي سجلت أمس جاءت جميعها سلبية.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 31 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

23 حالة وافدة من إفريقيا.

3 حالات وافدة من أوروبا.

5 حالات محلية

وتماثل 6 مصابين الى الشفاء التام.

وأوضحت انها “بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني، تقوم بزيارات تفقدية للمحجورين وللمصابين للإطلاع على مدى إلتزامهم الحجر أو العزل ومتابعة أوضاعهم الصحية والإجتماعية وملاحقة أي مخالفة بالطرق القانونية المرعية الإجراء.

وأكدت انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وفق تقرير رئيس طبابة القضاء”.

وأمل من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وأعلنت انها “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة، تنصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار في الالتزام التام لعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل”.

وذكرت بـ”ضرورة التزام قرار الإقفال التام من الساعة 7 مساء هذا اليوم حتى الساعة 5 صباح الأثنين 18 أيار”.